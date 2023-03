José Jeunechamps : "Nous ne sommes pas encore morts"

Actuellement dernier des Relégations Playoffs, Virton avoir besoin d'un miracle s'il veut éviter la culbute dans le monde amateur. Les Gaumais devront évidemment renouer avec la victoire ce samedi (16h) lors de la réception du SL16 FC.

Après la défaite contre Deinze le week-end dernier, les joueurs de Virton ont rejoint leur vestiaire sous les huées et les sifflets. Les supporters n'ont toujours pas vu leur équipe gagner à domicile cette saison (7 défaites et 5 nuls). Dernier des Relegations Playoffs, le club n'a pas dit son dernier mot dans la course au maintien à huit journées du terme. "Nous aurions pu avoir 4 voire 6 points lors des trois dernières rencontres, mais nous en avons zéro. C'est la dure réalité, mais nous ne sommes pas encore morts. Le groupe est réceptif malgré la situation", nous confie José Jeunechamps. "Le club fait le maximum pour nous mettre dans les meilleures conditions. Il y avait beaucoup de neige ce matin et cela a rapidement été déblayé pour que nous puissions nous entraîner. Nous restons unis et soudés, personne n'est résigné ici. Tout le monde veut aller de l'avant et le contenu de nos matchs le démontrent avec les Expected Goals qui sont deux voire trois supérieurs que nos adversaires. Mais ce n'est pas assez, car les points ne sont pas là. Il manque également ce brin de chance", explique le coach de Virton.

"Les joueurs ont peur de mal faire"

L'Excelsior sait ce qu'il doit gommer afin de retrouver un nouveau souffle. "Nos débuts de rencontre sont frileux, les joueurs ont peur de mal faire. Il y a une fragilité et une usure mentales, mais aucune personne ne baisse les bras", ajoute-t-il.

Samedi (16h), les Gaumais auront une nouvelle occasion de gagner enfin devant leur douzième homme en affrontant le SL16 FC. "Une équipe que je connais bien et que j'ai bien suivie. Ils savent rester dans une rencontre même quand ils sont malmenés. Ils parviennent même à gagner quand ils sont dominés. Ils ne lâchent rien et seront un adversaire compliqué. Ces jeunes sont dynamiques et déterminés", conclut Jeunechamps.

À huit longueurs de Dender, neuf des U23 du Standard et dix de ceux Genk, Virton doit impérativement gagner ce week-end pour continuer de croire au maintien.