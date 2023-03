Villarreal a marqué Jérémy Perbet : "Le plus grand club de ma carrière"

Ce jeudi, Anderlecht reçoit Villarreal en Conference League. Un sacré adversaire, que Jérémy Perbet connaît très bien.

Jérémy Perbet est actuellement la terreur des défenses de Nationale 1 avec le FC Liège (21 buts en 26 matchs), et Walfoot avait évoqué avec lui sa saison et sa forme fantastiques. Mais durant sa fort longue carrière, il a également connu le Graal pour beaucoup de joueurs : la Liga, avec Villarreal. Il sera attentif, ce jeudi, au duel entre Anderlecht et son ancien club. "Je n'irai pas au stade, je préfère profiter d'une période de vacances pour aller là-bas à mon aise et saluer les gens que je connais encore au club", explique-t-il. "Mais je regarderai le match, c'est certain".

Car Villarreal a certainement été le "pic" de la carrière de Perbut. "C'est un club spécial à mes yeux, tout simplement car c'est le plus grand club pour lequel j'ai joué", déclare le Français. "C'est vraiment extraordinaire d'avoir pu non seulement y jouer mais y réussir, être si apprécié des supporters. Je reçois encore aujourd'hui des messages de leur part".

Un public familial

C'était une autre époque, mais Jérémy Perbet a joué un rôle très important dans la remontée de Villarreal en Liga : 11 buts en 18 matchs de deuxième division espagnole. "Le club a changé, bien sûr. Mais je ne peux pas dire que je suis surpris qu'il ait progressé depuis. Le potentiel était là. De là à gagner une Coupe d'Europe et faire une demi-finale de Ligue des Champions, peut-être pas", sourit-il.

© photonews

"C'était un club très familial, géré à la perfection. Si le club a fort évolué depuis, la structure n'a pas changé, avec un président présent depuis longtemps et très, très respecté", développe notre interlocuteur. Ce président, c'est Fernando Roig Alfonso, actionnaire majoritaire de Villarreal depuis 1997-1998, soit l'un des "règnes" les plus longs du football européen actuel.

Si Anderlecht reçoit Villarreal ce jeudi, le déplacement s'annonce compliqué la semaine prochaine, mais pas forcément en raison d'un public chaud. "Ca ne va pas être la folie. Il y a une ambiance sympathique, surtout, très familiale ! Le stade est souvent rempli, Villarreal est un club populaire. Mais ce n'est pas une ambiance chaude", reconnaît Perbet, qui est également lié à l'adversaire de l'autre club belge en lice, La Gantoise, puisqu'il signait à l'Istanbul Basaksehir depuis Villarreal en 2014.

"La décision la plus difficile de ma carrière", se rappelle l'attaquant du FC Liège. "Basaksehir avait essayé de m'attirer initialement, j'avais refusé...mais ils sont revenus à la charge et franchement, le salaire était impossible à refuser. Je ne m'en suis jamais caché". Perbet ne s'épanouira jamais vraiment à Istanbul, sur le plan sportif. "Le football était plus physique, j'avais moins d'occasions. Les résultats étaient au rendez-vous puisque nous finissons 4es. Il y avait certains gros noms qui sont arrivés par après. C'était un club peu populaire, un peu artificiel, mais je n'y ai pas passé un mauvais moment pour autant".

Rien de comparable, cependant, au passage de Jérémy Perbet à Villarreal.