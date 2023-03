Axel Witsel mécontent de sa situation à l'Atlético Madrid, un départ cet été envisagé ?

Axel Witsel n'est plus titulaire ces dernières semaines au sein de l'effectif des Colchoneros. Une situation qui pourrait bien le faire réfléchir à changer d'air.

La RTBF a interviewé Thierry Witsel, le papa d'Axel. Dans cet entretien, il explique que son fils traverse une passe plus compliquée actuellement, lui qui avait pourtant débuté la saison en tant que titulaire à Madrid.

"En quittant Dortmund et en signant à Madrid, Axel comptait bien être titulaire. Et en début de saison c’était le cas. Le plus souvent en défense centrale parce que c’est là qu’on avait le plus besoin de lui à cause de plusieurs absences pour blessure. Et il a reçu de nombreux compliments pour ses prestations", explique Thierry Witsel.

Tout s'est ensuite compliqué lorsque l'Atlético a été éliminé sur deux tableaux, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. "Le noyau devenait trop grand, Axel en a été victime. Il n’a pas bien vécu d’être relégué sur le banc, même si bien sûr il n’en a rien montré à l’extérieur."

En espérant un changement de sa situation...

Le Diable Rouge est alors allé trouver son coach Diego Simeone, afin de discuter de sa situation actuelle. "Il a demandé un entretien à Diego Simeone, et lui a exprimé sa déception, son mécontentement. Sans s’énerver ni être désagréable, bien sûr. On verra ce week-end si cela porte encore ses fruits", continue Thierry Witsel.

A 34 ans, l'ancien du Standard veut encore jouer. Et si ce n'est pas le cas à Madrid, il est possible qu'il réfléchisse à une éventuelle porte de sortie. "S’il ne preste pas assez, on envisagera les possibilités qui se présenteront", a conclu le papa du Diable Rouge.