Privé de Dries Mertens, Galatasaray bat un record vieux de plus de 60 ans

Les Stambouliotes ont battu Kasimpasa 1-0. Une victoire loin d'être anecdotique.

Absent depuis la reprise du championnat turc il y a une semaine suite à un problème au genou, Dries Mertens a assisté à la nouvelle victoire des siens face à Kasimpasa. Pourtant, les choses avaient plutôt mal commencé avec la sortie sur blessure de Juan Mata en début de partie. Mais la nouvelle recrue Nicolo Zaniolo, monté à la mi-temps a offert une courte victoire au leader de la compétition.

En plus de prendre provisoirement 9 points d'avance sur le Fenerbahce de Michy Batshuayi, Galatasaray dépoussière par la même occasion un record qui tenait depuis 1960. En effet, depuis l'épopée du Besiktas à l'époque, personne n'avait enchaîné 14 victoires de rang en championnat comme vient de le réaliser le Gala. Si Naples et Galatasaray étaient tous deux sacrés en fin de saison, la fête n'en serait que plus belle pour notre Dries Mertens national.