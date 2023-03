Encore un coup dur pour Paul Pogba

Le calvaire de Paul Pogba ne s'arrête décidément pas. À peine revenu d'une blessure longue durée, le milieu de terrain de la Juventus va encore manquer des semaines de compétition.

Paul Pogba avait tant attendu de pouvoir faire ses débuts pour la Juventus. Arrivé libre en juillet, il avait dû prendre son mal en patience, ayant été opéré du genou. Enfin de retour, il est monté au jeu pour deux rencontres...mais était de nouveau absent ce week-end face à la Sampdoria.

Et le Français de 29 ans va encore manquer des semaines de rencontre. La Juventus a annoncé que Pogba souffrait d'une lésion aux adducteurs, et devrait manquer trois semaines de compétition. Par la même occasion, il sera donc absent pour les prochains matchs de l'Equipe de France face aux Pays-Bas (le 24 mars) et à l'Irlande (le 27) dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024.