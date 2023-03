Riemer a hâte d'affronter Villarreal : "La pression ? Anderlecht joue toujours sous pression"

Anderlecht n'a rien à perdre ce jeudi à Villarreal, et c'était globalement le discours de Brian Riemer en conférence de presse. Un entraîneur qui avait, comme d'habitude, le sourire.

La tension monte à l'Estadio de la Cerámica, où Anderlecht s'entraîne ce mercredi soir, veille de 8e de finale retour de Conference League. Mais Brian Riemer a surtout...hâte de vivre ça. "Ce sera un match entre deux équipes qui aiment jouer au football, un match beau à voir, c'est très bien comme ça", se réjouit-il.

Nous devrons être à notre meilleur niveau et espérer qu'eux aient un mauvais soir

Mais pas question de venir la fleur au fusil à Villarreal. "J'y crois. Bien sûr, c'est une équipe du top européen, la 16e équipe au ranking UEFA. Nous connaissons leurs qualités...et savons de quoi nous sommes capables", affirme Riemer. "Ils sont les grandissimes favoris, c'est évident. Nous devrons être à notre meilleur niveau et espérer qu'eux aient un mauvais soir".

Le RSC Anderlecht vient donc avec des ambitions, et sans pression, même si l'ambiance s'annonce chaude et l'adversaire très fort. "C'est un privilège de jouer ces matchs. Et l'avantage de jouer à Anderlecht, c'est que mes joueurs ont l'habitude de la pression", sourit Brian Riemer.

"Je l'ai déjà dit : si ce genre de rencontre leur fait peur, il faut qu'ils trouvent un club qui ne joue pas l'Europe. Combien de fois dans leur vie auront-ils l'opportunité de se qualifier pour un quart de finale ? Chaque étape, il faut la savourer", insiste le coach danois. "C'est pour ça qu'on vit, et je suis sûr que mes gars le voient comme cela également".