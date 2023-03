Jesper Fredberg savoure : "Écrivez-le bien, parce que j'ai une mémoire d'éléphant..."

Alors qu'Anderlecht arrive en confiance à Villarreal, un homme y a particulièrement le sourire : Jesper Fredberg. Le CEO Sports du RSCA voit ses deux recrues hivernales briller, et il savoure.

À la veille du 8e de finale retour de Conference League, Jesper Fredberg s'est exprimé à la presse réunie à Villarreal. Et le CEO Sports du Sporting d'Anderlecht avait le sourire. Pour cause : après des critiques plutôt sévères au matin du 1er février, le discours concernant sa recrue de dernière minute Islam Slimani a bien changé.

L'Algérien était vu comme une roue de secours...et a depuis inscrit 5 buts en 6 matchs. "Écrivez-le bien...parce que je me rappelle d'autres articles", plaisante Fredberg. "Et sachez une chose : j'ai une mémoire d'éléphant". Le Danois l'a toujours affirmé : non, Slimani n'était pas un "panic buy".

© photonews

"Ce n'est pas une surprise pour moi qu'Islam s'en sorte très bien", affirme-t-il. "Nous savions qu'il correspondait à notre style de jeu, avec beaucoup de centres dont il pourrait profiter". De quoi régaler Ciske Amuzu, notamment.

Fredberg effectue ensuite un parallèle intéressant avec...Fabio Silva, en difficulté à Anderlecht avant son départ précipité. "Slimani n'était pas plus un mauvais joueur parce qu'il avait du mal à Brest, que Silva un mauvais joueur à Anderlecht", souligne le CEO Sports. "Fabio Silva marque des buts avec le PSV Eindhoven, Slimani avec nous. Il n'était juste pas utilisé au mieux à Brest".

Initialement, Islam Slimani a signé jusqu'en fin de saison à Anderlecht. Voilà plusieurs années que l'Algérien vogue de port en port, sans trouver de vraie attache. "Vous estimez qu'il devrait être prolongé ? C'est une possibilité", concède Jesper Fredberg.

"Mais je ne veux rien précipiter. Il faut qu'il continue de prester au quotidien. Nous en discutons, évidemment". Brest a théoriquement le droit de conserver Slimani en fin de saison. "Je n'ai pas peur de ça, non. Il se plaît bien ici, il marque des buts et c'est le plus important pour un attaquant", conclut Fredberg avec confiance.