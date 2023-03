Petite catastrophe pour Liverpool

Liverpool devra se passer de son milieu de terrain Stefan Bajcetic pour le reste de la saison. L'Espagnol de 18 ans souffre en effet d'une blessure musculaire qui l'empêchera de jouer avec le club anglais.

Bajcetic fait ses premiers pas à Liverpool cette saison. Sa saison avec les Reds s'est terminée prématurément en raison d'une blessure à l'aine. Sur Instagram, il a partagé la nouvelle. "Malheureusement, j'ai subi une blessure qui m'empêchera de jouer jusqu'à la fin de la saison. C'est ennuyeux de devoir laisser passer cette belle saison, mais je comprends que cela fait partie du football et que cela ne fera que me rendre plus fort physiquement et mentalement."

Le manager Jürgen Klopp a indiqué lors de la conférence de presse en début de semaine que Bajcetic allait manquer le match contre le Real Madrid, mais il a également souligné que la période de récupération prendrait du temps. Bajcetic rejoint les autres milieux de terrain Thiago et Jordan Henderson, qui souffrent également d'une gêne physique.

Bajcetic a fait 26 apparitions officielles lors de sa première saison avec l'équipe principale. Il a marqué un but.