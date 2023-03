Pour Lois Openda, c'est le moment idéal pour s'annoncer aux yeux de Domenico Tedesco

Au vu de la liste annoncée ce vendredi par Domenico Tedesco et la situation dans l'attaque des Diables Rouges, l'attaquant de Lens devra saisir pleinement sa chance.

Si l'on attendait du changement dans la première liste de Domenico Tedesco chez les Diables Rouges, ses choix en attaque auront le mérite de soulever à nouveau le débat dans ce secteur du jeu. Aux absences (logique) de Benteke ou Origi, s'est ajoutée celle de Michy Batshuayi. Si le choix de ne pas reprendre l'attaquant de Fenerbahce a été "facilité" par la blessure qu'il s'est occasionné ce jeudi en Europa League face au FC Séville, le sélectionneur national, de son propre aveu, ne comptait de toute façon pas sur lui pour ce diptyque match de qualification - match amical prévu fin mars.

La première observation que l'on peut tirer, c'est que Tedesco déroge à la règle instituée par Wilmots puis Martinez de reprendre systématiquement Batsman en tant que numéro 2 derrière Lukaku. Le joueur aux 27 buts en 50 caps n'avait plus loupé un rassemblement des Diables pour raisons sportives - puisqu'il s'agit bien de cela - depuis le 5 septembre 2020 pour une rencontre de Ligue des Nations contre l'Islande. La deuxième, c'est que parce qu'enfin peut-être, Lukaku a vu la hiérarchie derrière lui être bousculée.

Boudé par Martinez, Openda récolte les fruits de son travail à Lens

Empilant déjà les buts la saison dernière à Vitesse Arnhem, Openda n'avait pas reçu de la part de Roberto Martinez maintes occasions de s'illustrer sous la vareuse des Diables Rouges. Lors de sa première sélection, en juin dernier, il monte pour les 5 dernières minutes et plante le sixième but face à la Pologne. Monté dès le début de la seconde mi-temps contre l'Egypte à place, justement, de Batshuayi, il marque à nouveau.

Lors de la Coupe du monde, il restera toujours un cran en-dessous dans la hiérarchie pour espérer grappiller un temps de jeu significatif. Même en l'absence d'un Lukaku en pleine forme, Martinez ne lui accorde que 12 petites minutes face au Canada. Face à la Croatie, il lui préfère même Dries Mertens.

En club, Openda affiche des stats qui parlent d'elles-mêmes : 12 buts en 27 matchs de Ligue 1. Il a néanmoins, malgré déjà deux doublés supersoniques plantés jusqu'ici, connu plusieurs passages à vide, dont un récent de 8 matchs sans trouver le chemin des filets.

Si sa sélection pour les prochaines rencontres des Diables Rouges tombait sous le sens, son nouveau rôle de numéro 2 est la preuve que sa belle saison à Lens porte ses fruits et lui apporte de plus en plus de crédit.

Un rôle grandissant, dépendant aussi de Lukaku

Openda devrait donc recevoir un certain temps de jeu lors des deux prochaines rencontres de la sélection nationale. En effet, Lukaku n'est pas encore de retour à 100 % de sa forme. Depuis janvier, il n'a été titularisé qu'à 5 reprises (sur 13 rencontres) toutes compétitions confondues, pour 3 buts marqués.

Il n'est donc pas impossible que Big Rom soit un peu préservé pour ces deux rencontres. Tout bénéf' pour Openda, qui aura alors l'occasion de se montrer et de donner une première bonne impression au nouveau sélectionneur national.