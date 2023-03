Will Still stoppé dans son élan par Marseille : "Quand une équipe ne perd pas depuis 19 matchs..."

Reims et son entraîneur belge Will Still ont été battus ce dimanche par l'Olympique de Marseille (1-2).

Il fallait bien que cela arrive un jour ou l'autre. Invaincu en championnat depuis son entrée en fonction à Reims, soit 19 (!) matchs, Will Still a vu sa superbe série être stoppée par le Marseille d'Igor Tudor. En interview d'après-match, le coach marseillais ne minimisait pas la performance de son groupe, tout en se réservant d'utilser le mot "exploit". "L'équipe a eu un bon état d'esprit, une bonne mentalité. À 1-2, on a un peu arrêté de jouer, c'est vrai, on a essayé de préserver le résultat. Mais on est resté concentrés, surtout dans notre surface", a déclaré Tudor selon des propos relayés par L'Equipe. "Ce n'est pas facile de gagner ici. Ce n'est pas un exploit en tant que tel. Mais quand une équipe ne perd pas depuis dix-neuf matches, ce n'est pas rien. On ne vient pas gagner ici sans que ce soit une grande victoire."