Officiel : Le FC Séville tient son nouvel entraîneur

Le club andalou tient déjà son nouveau T1 après le licenciement ce matin de Jorge Sampaoli, après la défaite de l'équipe à Getafe, qui a de nouveau placé le FC Séville au bord de la zone rouge.

Après avoir viré Jorge Sampaoli ce mardi matin, le FC Séville a annoncé l’arrivée de son remplaçant, et, il s’agit de José Luis Mendilibar qui s’est engagé jusqu’à la fin de la saison. "Le Seville FC et José Luis Mendilibar ont trouvé un accord pour que l’entraîneur basque devienne le nouvel entraîneur de l’équipe de Nervion. Le contrat de Mendilibar court jusqu’au 30 juin, et il dirigera cet après-midi sa première séance d’entraînement à la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios", annonce le club.

Le technicien espagnol aura la mission de maintenir l'actuel 14e du classement, qui compte seulement 2 points d'avance sur la zone rouge, en Liga.