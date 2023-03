Un ancien joueur de la Juventus expulsé pour avoir uriné au bord du terrain

Alors qu'il devait monter au jeu 76ème minute de Lecco-Piacenza (0-0), ce dimanche, pour le compte du groupe A de Serie C italienne, l'attaquant âgé de 26 ans a pris un carton jaune.

Cristian Bunino a été sanctionné d'un carton rouge au moment où il s'apprêtait à entrer sur la pelouse face à Piacenza (0-0), dimanche. Le joueur de Lecco, qui venait de terminer son échauffement, a été pris d'une envie pressante et a uriné en s'approchant d'un virage du stade sans spectateur. Mais un arbitre de touche l'a surpris et l'ancien attaquant de la Juventus a été sanctionné d'un carton rouge pour son geste.

Une sanction trop sévère pour Luciano Foschi, l'entraîneur de Lecco. "C'est le règlement et il doit être appliqué, mais j'espérais que les officiels feraient preuve de bon sens parce qu'il n'a offensé personne et que personne ne l'a vu, a-t-il indiqué à La Gazetta dello Sport. "J'espérais un carton jaune, mais l'arbitre ne s'est pas trompé. Et Bunino ? Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, et il ne savait même pas ce qui allait se passer."