L'artificier de Will Still à Reims vers un surprenant changement de cap ?

Sans minimiser le travail impressionnnant que réalise Will Still, le Stade de Reims n'en serait pas là sans Folarin Balogun. Le jeune attaquant de 21 ans prêté cette saison par Arsenal fait partie des meilleurs buteurs cette saison en Ligue 1, avec 17 réalisations en 27 matchs.

Si son avenir reste incertain en club, étant courtisé de toutes parts, c'est également le cas en sélection nationale. International espoirs anglais (13 sélections), Balogun a dû quitter le camp d'entraînement des jeunes Three Lions suite à une blessure. Un épisode qui pose question, puisqu'il n'était pas blessé lors de son dernier match avec Reims.

Il pourrait alors décider de se tourner vers la sélection des USA, étant né à New York. Anthony Hudson, le coach intérimaire des USA, a d'ailleurs confirmé qu'un dialogue avait été ouvert avec le joueur - également éligible pour le Nigéria.

Les choix restent donc encore multiples pour Balogun, même s'il est peu probable qu'il continue avec l'Angleterre. A l'annonce de sa récente non-sélection par Gareth Southgate, il avait posté une story Instagram disant : "Dans la vie, vous devez aller vers où vous êtes apprécié..."

USMNT-eligible Folarin Balogun has withdrawn from England's U-21 camp due to injury.



He went the full 90' in Reims last match, a game in which he scored, and has not been listed as hurt by the club. 👀 pic.twitter.com/dwNyxMZAjz