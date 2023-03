Malgré la présence de Veremeeren, Stassin et Canak, les U19 belges calent contre la Slovénie

Petite déception pour nos espoirs. L'équipe alignée était pourtant compétitive.

Nos U19 entamaient les qualifications pour l'Euro U19 cet après-midi avec la réception de la Slovénie. Favoris, ils n'ont pas réussi à trouver la faille face à l'organisation des slovènes. Malgré la présence de joueurs comme Martin Wasinski, Noah Sadiki, Arthur Vermeeren, Cihan Canak, Jorne Spielers ou Lucas Stassin, les hommes de Thierry Siquet n'ont pas réussi à marquer (0-0).

Les montées au jeu de Noah Mbamba, Mika Godts et Norman Bassette n'y changeront rien : la Belgique ne commence qu'avec un petit point au compteur. Et ce, avant de défier l'Allemagne le 25 mars et l'Italie le 28.