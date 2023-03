Nationale 1 : Le RFC Liège remporte le derby et revient à cinq longueurs du leader

Ce mercredi soir (20h), Il y avait un derby liégeois en Nationale 1. Reporté le 22 janvier dernier en raison des conditions hivernales, ce duel entre le RFC Liège et Visé avait finalement lieu un peu plus de deux mois plus tard.

Le RFC Liège, qui reste sur vingt-huit matchs sans défaite à domicile en championnat, retrouvait Visé, dernier adversaire à l’avoir vaincu à Rocourt, ce mercredi soir. Les Sang et Marine, deuxièmes du classement en Nationale 1, restaient sur une défaite face aux Francs Borains. Côté Visétois (9e du classement), le succès de dimanche face à La RAAL Louvière a ramené de la confiance chez les joueurs de José Riga. Le RFC Liège dominait la première période, mais sans parvenir toutefois à se montrer concret dans les seize derniers mètres. Trop de déchets techniques et d'imprécisions dans le dernier geste. La première occasion de la partie venait des pieds de Mouchamps, mais le Liégeois croisait trop son tir (6e). Les locaux obtenaient une seconde très grosse opportunité quelques minutes plus tard. Mouchamps servait royalement Mputu qui envoyait sa reprise au-dessus de la cage adverse (10e). Les Visétois recevaient ensuite deux nouvelles alertes avec une déviation de Bonemme sur Déquaire (17e) qui passait juste à côté et un tir de Lambot capté par Cremer (18e). À la demi-heure de jeu, D'Ostilio perçait le flanc gauche avant de décocher un tir trop puissant qui filait au-dessus (30e). Cinq minutes plus tard, Visé se montrait dangereux pour la première fois de la partie avec une reprise d'Alalabang qui flirtait avec la lucarne (35e) avant un sauvetage de Bustin devant Musset (39e). Hendrickx poussait ensuite Lejoly à se coucher sur une reprise de la tête(43e). Mais les Sang et Marine parvenaient finalement à ouvrir le score juste avant la pause. Sur un coup franc signé Loemba, Lambot faisait mouche de la tête (45e+1),1-0. Deuxième mi-temps Dès l'entame de la seconde période, le matricule 4 avait l'opportunité de faire le break. Loemba déposait le cuir sur le crâne de Reuten qui plaçait à côté (48e). Les Oies répliquaient avec des frappes d'Alalabang (52e) et de Cascio (56e et 60e), mais Lejoly était vigilant. Mais les visiteurs se retrouvaient en infériorité numérique peu après l'heure de jeu avec l'expulsion de Marten Wilmots (63e). Les Liégeois doublaient la mise à seize minutes du terme. De nouveau à l'assist, Loemba servait Mputu qui ajustait Cremer (74e), 2-0. Le score ne bougeait plus. Douze points d'avance sur la 4ème place Avec cette victoire, le RFC Liège conforte sa deuxième place avec 63 points et revient à cinq longueurs du leader, le Patro Eisden. Les Sang et Marine comptent douze points d'avance sur la quatrième place occupée par La RAAL. Visé reste 9ème avec 41 unités. RFC Liège : Lejoly, D'Ostilio (Van Den Ackerveken 86e), Bustin, Lambot, Nyssen, Merlen, Loemba, Bruggeman, Mouchamps (Prudhomme 80e), Mputu, Perbet (Reuten 46e) Visé : Cremer, Englebert, Déquaire, Bonemme, Hendrickx, Essikal, Alalabang (N'Guessan 70e), Gerits (Omolo 70e), Wilmots, Cascio, Musset (Gilon 85e) Arbitre : Arnaud Soors Avertissement : Bustin (24e), Mouchamps (62e) ; Wilmots (48e et 63e), Bonemme (54e), Déquaire (72e), Hendrickx (79e) Carton rouge : Wilmots (63e) But : Lambot (45e+1) et Mputu (74e)