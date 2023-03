🎥 Ça démarre mal pour l'Italie

L'Angleterre de Harry Kane réussit le premier joli coup des éliminatoires de l'Euro 2024. L'Italie entame mal la défense de son titre...

C'était le premier choc des éliminatoires Euro 2024, il n'a pas déçu. Poussée par le bouillant public napolitain, l'Italie a poussé dès le coup d'envoi contre l'Angleterre. Mais ce sont bien les Three Lions qui ont frappé en premier.

Face à des Italiens à la peine défensivement, c'est Declan Rice qui a ouvert le score dès la 13e minute de jeu. Un premier but suivi d'un second en toute fin de première, planté par Harry Kane, désormais meilleur buteur de l'histoire des Three Lions, sur penalty.

La revanche des Three Lions

Menée 0-2, la Squadra devait réagir après le repos et c'est ce qu'elle a fait. Les hommes de Roberto Mancini ont copieusement dominé le second acte et ils ont été récompensés par un but de Matteo Retegui à la 56e minute.

L'Italie a continué sur sa lancée, mais le second but n'est jamais tombé. L'Angleterre démarre ses éliminatoires par une revanche face à son bourreau de la finale du dernier Euro (1-2).