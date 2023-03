Titulaire contre le Liechtenstein, Cristiano Ronaldo entre encore un petit peu plus dans l'histoire

L'attaquant d'Al-Nassr, titularisé par Roberto Martinez, devient le joueur le plus capé de l'histoire des sélections nationales.

Un jour avant Domenico Tedesco, Roberto Martinez dirige ce jeudi son premier match à la tête de la sélection portugaise. Si les Diables auront fort à faire lors de leur déplacement en Suède, le programme semble plus facile pour le Portugal qui reçoit le Liechtenstein.

Un match historique pour Cristiano Ronaldo qui, titulaire, devient le joueur le plus capé de l'histoire des sélections nationales. Déjà meilleur buteur des sélections avec 118 buts, l'ancien du Real Madrid et de Manchester United entre encore un petit peu plus dans l'histoire en célébrant sa 197e cap avec la Seleçao.

Il dépasse donc le record de Bader Al-Mutawa (Koweït), bloqué à 196 matchs internationaux depuis le mois de juin dernier. Dans ce classement, on note la 4e place de l'ancien d'Anderlecht Ahmed Hassan (Égypte, 184 sélections), la 6e place de Sergio Ramos (Espagne, 179 sélections) et la 9e place de Gianluigi Buffon (Italie, 176 sélections).