Roberto Martinez satisfait de sa première

Le technicien catalan était satisfait après la victoire face au Liechtenstein ce jeudi (4-0) pour son premier match à la tête du Portugal.

Roberto Martinez a apprécié le visage montré par le Portugal ce jeudi soir. "Nous avons bien commencé, les quinze premières minutes ont été bonnes. Puis, nous avons connu trente minutes frustrantes où nous n'avons pas pu mettre en place ce que nous avions travaillé", a expliqué l'ancien sélectionneur de la Belgique dans des propos relayés par l'AFP.

"Ensuite, en seconde période, cela a été plus facile. Dans ce genre de rencontres, l'important, c'est de ne pas se faire surprendre. Bien sûr, il faut s'améliorer et apprendre à connaître les joueurs. Je suis très satisfait de ce que nous avons fait après seulement trois jours de travail. L'attitude du groupe me fait plaisir."