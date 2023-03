Emilio Ferrera après RFC Liège-Jong Gent : "Il n'y a pas eu de vague, personne ne s'en est offusqué"

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège a pris facilement la mesure des U23 de La Gantoise (4-1) lors de la 30ème journée de Nationale 1.

Le RFC Liège s'est promené à Rocourt ce dimanche après-midi sous la pluie. La Gantoise, privée de joueurs repris en sélection, n'a pas fait le poids face à l'ogre liégeois. En supériorité numérique dès la 11ème minute, le matricule 4 ouvrait le score via Mputu (18e), mais voyait les Buffalos égaliser peu après la demi-heure de jeu grâce à une réalisation de Van Hauter (33e). La joie était de courte durée pour les troupes d'Emilio Ferrera puisque Mputu allait de son doublé une minute plus tard (2-1). Perbet (50e) et Mouchamps aggravaient le score en seconde période.

"C'était compliqué de se déplacer ici sans plusieurs joueurs"

"C'était compliqué de se déplacer ici sans plusieurs joueurs repris avec leur sélection nationale. Je ne veux pas utiliser le verbe déforcer car cela serait un manque de respect par rapport aux joueurs qui ont évolué ce dimanche à Liège. Nous n'avions pas toutes les armes que nous voulions avoir, la preuve en est avec la présence de trois gardiens sur le banc. Ainsi que de deux joueurs blessés également, ils ne pouvaient pas monter au jeu mais c'était pour avoir le nombre exact de joueurs issus du centre de formation de Gand depuis au moins trois ans", a confié Emilio Ferrera à l'issue de la rencontre.

"Le carton rouge a été le tournant de la rencontre, mais malgré ça, on a tenu tête en première période et notre égalisation est méritée. Puis, nous encaissons directement ce deuxième but car nous avons mal défendu. C'est récurrent, mais ce sont des jeunes joueurs qui sont toujours en plein apprentissage ! Le résultat est logique compte tenu des circonstances exposées", a souligné le T1 des jeunes Gantois.

Coup de gueule des Buffalos

Si la Pro League et la Challenger Pro League sont à l'arrêt durant la trêve internationale, ce n'est pas le cas des divisions inférieures. Durant la semaine, le CEO de La Gantoise avait poussé un coup de gueule. En effet, Michel Louwagie avait lâché que dix joueurs des Jong Gent avaient été appelés en sélection et que c'était compliqué d'être compétitif alors qu'il y a un enjeu. Il avait également dit que le règlement de l'Union Belge ne prévoit rien dans ce genre de cas et que le RFC Liège n'avait pas voulu entendre parler de report.

"Nous avions raison concernant nos revendications"

Chez les Buffalos, on évoquait donc une falsification de la compétition. "Personne ne s'en est offusqué car tout le monde sait que le Patro et le RFC Liège ont bien creusé l'écart au classement et qu'il y avait alors moins d'enjeu. Néanmoins, notre défaite fait les affaires des équipes qui luttent pour cette troisième place. Il n'y a pas eu de vague. Nous avions raison concernant nos revendications, et il y aura d'ailleurs du changement la saison prochaine vu que le règlement va changer. Il permettra aux équipes qui rencontreront ce genre de situations de demander un report", a confié Emilio Ferrera à l'issue de la rencontre.

"J'espérais naïvement que Liège aurait été d'accord de reporter le match"

"Nous voulions défendre nos chances à fond et j'espérais naïvement que Liège aurait été d'accord de reporter le match vu qu'ils avaient joué mercredi. Cela aurait été mieux aussi pour eux car ils auraient eu plus de temps de repos et le match aurait été plus équilibré. Mais je n'en veux pas à Liège, le règlement est le règlement", a conclu Ferrera.