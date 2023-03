Romelu Lukaku fait son entrée dans le top 15 d'un classement historique

Le buteur des Diables Rouges est d'une efficacité rare en équipe nationale. Face à la Suède, il a signé un triplé.

Officiellement meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges, Romelu Lukaku continue d'affoler les compteurs en équipe nationale. Vendredi, il a signé un triplé face à la Suède et ainsi passé le cap des 70 buts sous la vareuse belge.

Ces 71 buts le font d'ailleurs entrer dans un club très privé : au classement des buteurs historiques en équipe nationale, Big Rom entre dans le top 15.

Un top en haut duquel on retrouve Cristiano Ronaldo et ses 122 buts (après son doublé face au Luxembourg) avec le Portugal. Dans le haut du panier, on retrouve également Messi (99 buts), Lewandowski (78) ou encore Neymar et Pelé (77 buts chacun).

Ce classement est basé sur les matchs jugés officiels aux yeux de la Fifa.