Le sélectionneur de l'Irlande ébahi : "Cet arrêt à la fin est incroyable voire exceptionnel"

Malgré une bonne performance, l'Irlande s'est inclinée à domicile contre la France (0-1), lundi, dans les éliminatoires de l'Euro 2024.

Le sélectionneur de l'Irlande Stephen Kenny a apprécié la prestation de son équipe malgré la défaite. Ses troupes auraient pu arracher le partage si Mike Maignan n'avait pas effectué un arrêt décisif en fin de rencontre.

"On savait qu'on affrontait l'une des meilleures équipes du monde, qui n'a perdu qu'aux tirs au but en finale du Mondial", a lancé le coach irlandais en conférence de presse. "Il fallait se créer des occasions, mais ce n'est pas facile. On a regardé les vingt derniers matchs de la France, et je n'en ai pas vu un seul où Kylian Mbappé n'a eu aucune occasion... Notre défense a été très bonne, on n'a concédé quasiment aucune occasion à part le but qu'on prend, qui n'en est pas vraiment une. On a fait une très bonne fin de match. Et il y a cet arrêt à la fin qui est incroyable, exceptionnel... J'aurais aimé sortir de cette rencontre avec un point."