Mauvaise nouvelle pour Tottenham

Emerson Royal va être opéré du ménisque du genou gauche, comme l'a annoncé Tottenham ce mardi. Le back droit âgé de 24 ans s'est blessé lors de la défaite du Brésil contre le Maroc (1-2) ce samedi.

"Nous pouvons confirmer qu'Emerson Royal a subi une blessure au genou gauche lors de la dernière trêve internationale avec le Brésil la semaine dernière", ont expliqué les Spurs. "Le défenseur sera opéré avant de commencer sa rééducation avec notre personnel médical." Aucune date n'a été avancée quant à un éventuel retour.

Actuellement à la recherche d'un nouvel entraîneur après l'éviction d'Antonio Conte, les Spurs sont quatrièmes avec seulement deux points de plus que Newcastle, qui compte deux matches de moins.

