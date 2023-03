Une grosse sanction pour Chelsea ?

Cette saison aura été très compliquée pour Chelsea et il semble que les Blues vont boire le calice jusqu'à la lie.

Chelsea est au cœur d'un bras de fer avec la Premier League. Cette dernière accuse le club d'avoir violé certaines règles financières. Endettés jusqu'au cou, privés de certains revenus la saison prochaine (pas de Ligue des Champions, on parle d'environ 80 millions de pertes.). Les pensionnaires de Stamford Bridge peuvent avoir le Blues...

Dans le même temps, leur mauvaise saison sportive va considérablement réduire leurs revenus en fin de saison... Et pour clôturer le bal, les 553 millions de livres dépensés en moins d'un an vont forcément faire mal au club, et ce, même s'ils arrivent à vendre quelques éléments cet été.

De son côté, le club se défend en mettant en avant ses pertes colossales sur ces dernières années (plus de 240 millions de livres en 3 ans).

Ces pertes sont notamment dues à l'imbroglio autour de Roman Abramovitch il y un an presque jour pour jour, lorsque celui fut obligé de quitter ses fonctions à cause de ses relations avec Vladimir Poutine. Suite à cela, certains sponsors comme Three et Hyundai ont suspendu leurs accords avec Chelsea pendant trois mois, et mieux encore, le gouvernement a tout bonnement interdit à Chelsea de percevoir des revenus durant les 3 semaines qui ont séparé le départ d'Abramovitch de l'arrivée de Boehly.

Le transfert de Rudiger au Real a également été mis sur la table. Chelsea pourrait s'en servir afin de justifier ses dettes... Selon les dires du club, il n'aurait pas pu renouveler le contrat de son défenseur à temps, ce qui explique que celui-ci soit parti gratuitement au Real. Seulement, d'après le Dailymail, certaines sources au courant des négociations, affirment que le joueur ne voulait pas prolonger dans le sud de Londres.