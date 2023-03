Le Shakhtar Donetsk, floué par une décision de la FIFA, ira jusqu'au bout pour défendre sa cause

Le Shakhtar Donetsk a porté plainte contre la FIFA auprès de la Commission Européenne, suite à la décision de l'instance internationale du football qui a permis à tous les joueurs du championnat ukrainien de résilier leur contrat.

Suite à la guerre en Ukraine, la FIFA a décidé d'ouvrir une fenêtre de transferts exceptionnelle permettant aux joueurs des championnats ukrainien et russe de résilier leur contrat et quitter leur club. La FIFA a initialement suspendu les contrats des joueurs et entraîneurs étrangers jusqu'au 30 juin 2022, et a ensuite donné aux étrangers la possibilité de résilier unilatéralement leurs contrats si aucun accord n'était conclu avec leur club.

Une décision qui a coûté très cher au Shakhtar Donetsk. En effet, le club ukrainien a vu partir entre autres David Neres, Tete et Dentinho, soit une perte estimée à 40 millions d'euros. Le Shakhtar a tenté de récupére ce montant auprès de la FIFA, en vain.

Cette situation a donc poussé le Shakhtar Donetsk à porter plainte contre la FIFA auprès de la Commission Européenne, après que le TAS ait confirmé la décision de la FIFA.