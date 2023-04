Le coup dur se confirme pour Manchester City

Manchester City reçoit Liverpool ce samedi, dans le choc de cette 29e journée de Premier League. Et ce sera sans son buteur fétiche.

Pep Guardiola a beau eu entretenir le trouble, laissant l'état de disponibilté d'Erling Haaland en suspend jusqu'à la dernière minute, le Norvégien ne disputera finalement pas la rencontre au sommet de ce samedi après-midi. Le Norvégien est en effet absent de la feuille de match.

Haaland avait dû déclarer forfait pour les matchs internationaux avec la Norvège. Il était absent ce jeudi à l'entraînement de Manchester City. "Erling Haaland est en convalescence, nous verrons comment il se sent après la séance d’entraînement. Nous avons encore aujourd’hui et à la fin le médecin et surtout le joueur décideron", avait déclaré le coach Pep Guardiola ce vendredi.

De Bruyne (titulaire) et co. vont devoir se débrouiller sans leur serial buteur...