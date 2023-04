Carlo Ancelotti : "Je n'ai rien à prouver à personne"

L'avenir du technicien italien agite l'actualité du Real Madrid depuis des mois. Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024, il est suivi de près par la sélection brésilienne.

Quel avenir pour Carlo Ancelotti ? "Je suis dans le meilleur club du monde et à un endroit où les gens m'aiment beaucoup. Je ne veux pas changer. La saison n'est pas finie. Nous allons jouer notre quatrième finale de la saison. Nous sommes satisfaits et il faudra bien la jouer. Nous avons du retard en Liga car Barcelone a été très bon. Nous voulons bien terminer la saison, qui signifie gagner d'autres titres, cela serait spectaculaire", a confié le coach du Real Madrid en conférence de presse.

"Je me sens très bien. Tranquille, enthousiaste et très motivé. Je trouve l'équipe très en forme et mon humeur dépend de l'équipe. Parfois, après les matchs, je suis si fatigué que je veux simplement rester tranquille. Il y a beaucoup de pression avant et quand le match se termine, la fatigue arrive et on n'a qu'une envie, se reposer", a lâché le Mister.

Ancelotti n'est pourtant pas étranger au bruit des dernières semaines et aux rumeurs selon lesquelles il rejoindrait la sélection brésilienn. "Après 1 272 matches, je n'ai rien à prouver à personne... Je ne fais pas le compte match par match, mais je l'ai regardé récemment parce que je pensais que j'étais proche des 1 300 et je me suis dit que j'allais fêter ça quand j'atteindrais ce chiffre. Mon travail consiste à être sous le feu des projecteurs, je le sais. D'ailleurs, je crois que j'ai fait environ 2 500 conférences de presse, alors laissez-moi tranquille", a plaisanté le Transalpin ce vendredi en conférence de presse.