La Juventus a identifié et sanctionné les deux supporters qui ont proféré des insultes racistes à l'encontre de Romelu Lukaku

Le Belge, auteur du but égalisateur en fin de rencontre puis expulsé après deux avertissements lors de la demi-finale aller de la Coupe d'Italie entre la Juve et l'Inter (1-1), a fait l'objet d'insultes racistes venant des tribunes du Juventus Stadium.

Après avoir présenté ses excuses, la Juventus a fait tout son possible pour faire la lumière sur ce déplorable incident. Selon Sky Sport Italia, la Vieille Dame a déjà identifié les deux auteurs d’injures racistes et en a d’ailleurs informé la Division des enquêtes générales et des opérations spéciales.

Le club a signalé les deux individus (un mineur et un adulte) et aurait déjà décidé de leur interdire l'accès au stade. Le premier est interdit de stade pendant dix ans en raison de son âge, tandis que le second est banni à vie des installations sportives des Bianconeri.