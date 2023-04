Philippe Clement : "Je suis frustré"

Rattrapés par le FC Nantes (2-2) en seconde période dimanche, les Monégasques ont loupé une belle occasion de se rapprocher de l'Olympique de Marseille et du podium en Ligue 1.

L'entraîneur de l' AS Monaco Philippe Clement était très déçu à l'issue de la rencontre. Pensant que son équipe allait empocher les trois points, il a dû concéder le partage. "Nous sommes forcément déçus de ne pas avoir pris trois points surtout en regardant le déroulé de la rencontre", a confié le technicien belge en conférence de presse. "On a eu davantage d’occasions et plus franches que le FC Nantes. Mais ils ont été plus efficaces que nous dans la zone de vérité. L’équipe n’a pas lâché en deuxième période. Les changements nantais ? Ils ne nous ont pas empêchés de nous procurer des situations. Il ne faut pas oublier que l’équipe est jeune et nous devions faire face à plusieurs absences. Et puis nous sommes également tombés sur un grand gardien aujourd’hui", a souligné l'ancien coach du Club de Bruges avant de donner le sentiment qui domine après ce résultat.

"Je suis frustré, bien sûr, mais je pense que ce n’est pas non plus le moment d’oublier les choses que nous avons bien faites, notamment dans l’utilisation du ballon. Nous n’encaissons pas de buts avec une défense ouverte en deux, ce n’est pas à cause de notre plan de jeu. Ça se joue à des détails. Par exemple, je voulais faire sortir Golo’ car il était fatigué, mais Nantes inscrit un but deux minutes avant sa sortie et c’est lui au marquage."

À huit journées journées de la fin, Monaco (4e) est à trois longueurs de l’OM (3e).