Battu pour sa première depuis son retour à Chelsea contre Wolverhampton (1-0), samedi en Premier League, le technicien anglais n'est pas inquiet et ne veut pas laisser le doute s'installer.

Frank Lampard s'est montré confiant avant le choc face au Real Madrid, mercredi, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. "Si vous êtes inquiets, ne le soyez pas. Si vous êtes inquiets, ne venez pas. Les joueurs ne le seront pas. Chaque joueur de l'équipe, que ce soit Kovacic qui a gagné deux Ligues des champions et a joué deux demi-finales de Coupe du monde, ou Mudryk, qui vient de mettre les pieds ici, vient ici pour une seule raison : pour cette coupe, c'est presque une carotte", a lâché le technicien anglais en conférence de presse.

"On a manqué d'agressivité aujourd'hui. Nous n'avons peut-être pas été à la hauteur sur certains deuxièmes ballons, certains duels et d'autres choses de ce genre. Mais on le sera face à Madrid. Je n'ai pas peur de le dire : mercredi sera un match complètement différent. Nous avons quelques choses à récupérer", a conclu Lampard.