La prime colossale reçue par Kylian Mbappé

Ce lundi, Le Parisien faisait un point sur la situation économique du PSG par rapport au fair-play financier. Le quotidien a également dévoilé le montant de l'énorme prime versée à Kylian Mbappé pour sa prolongation.

Dans quelques jours, le PSG disputera probablement le match le plus important de sa fin de saison face au RC Lens. Après avoir renoué avec le succès sur la pelouse de Nice, les hommes de Christophe Galtier ont l'occasion de mettre les Sang et Or à neuf longueurs et ainsi être quasiment assurés de remporter le titre de champion de France.

Une chose est sûre, le club de la capitale aura les mains libres cet été pour son recrutement puisque nos confrères du Parisien ont annoncé ce lundi que le PSG allait rentrer dans les clous du fair-play financier, et ce, jusqu'en 2026 puisque cette règle de l'UEFA fonctionne par cycle de 3 ans. Dans ce même papier, le média a également dévoilé le montant de la prime reçue par Kylian Mbappé pour avoir prolongé l'aventure à Paris l'été dernier.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Doha a mis les moyens pour retenir le champion du monde 2018. En effet, Mbappé va recevoir 180 millions pour avoir signé son nouveau contrat, soit le même montant déboursé par le PSG pour le faire venir de Monaco durant l'été 2017. Une somme qui n'apparaîtra pas dans le bilan comptable de l'année 2023 et que le club va payer en trois fois à son attaquant.