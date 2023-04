Keylor Navas n'exclut pas d'écrire son avenir loin du PSG

Le gardien de Nottingham Forest pourrait rester en Angleterre à l'issue de la saison. Il ne dirait pas non à un retour au PSG mais se laisse le choix.

Arrivé cet hiver alors qu'il avait le rôle de numéro 2 au PSG, Keylor Navas restera-t-il en Angleterre ? Le gardien costaricien mettra en tout cas les différentes options dans la balance.

Au micro de Canal +, il a expliqué qu'il pourrait être séduit à l'idée de rester en Angleterre à la fin de la saison : "On pourra discuter et prendre des décisions. Mais c’est vrai qu’ils m’ont très bien accueilli, ma famille est heureuse. Il faut attendre et nous verrons".

Mais un retour à Paris ne serait pas à exclure non plus, selon ce qui lui propose le club : "J’ai encore un an de contrat avec Paris. Je me sens capable de remporter la LDC avec le PSG. Quand j’y étais, on a eu l’opportunité d’aller en finale alors que le club ne l’a jamais atteint".