Nationale 1 : Le RFC Liège et La RAAL reçoivent le feu vert, coup dur pour les Francs Borains et terrible nouvelle pour l'Olympic

La nouvelle est tombée ce mercredi en Nationale 1. Seuls les trois premiers du classement qui obtiennent la précieuse licence pourront monter en D1B.

Le RFC Liège et La RAAL La Louvière ont officiellement reçu leur licence pour la D1B et la Nationale 1. Deuxièmes au classement avec 73 points au compteur, les Sang et Marine devraient bientôt acter leur montée alors qu'il reste encore cinq journées de championnat à disputer.

Quatrièmes, les Loups sont désormais en bonne position pour monter puisque les Francs Borains, 3èmes, n'ont pas reçu le précieux sésame. Un coup dur pour les troupes de Mercier qui réalisent une très belle saison. Néanmoins, il manquerait seulement un document au RFB. "En ce qui concerne la licence de D1B, nous avons constaté avec satisfaction que nous répondons aux conditions financières, d’infrastructure et techniques exigées pour évoluer dans la division supérieure. Néanmoins, la commission a constaté l’absence d’un document administratif, ce qui l’a amené à ne pas octroyer la licence à ce stade. Il s’agit, à notre estime, d’un formalisme extrême, mais nous nous conformerons bien évidemment aux règlements. En conséquence, nous poursuivrons la procédure dans l’instance ad hoc, la C-SAR, afin d’apporter cette pièce manquante et poursuivre notre marche en avant vers le foot pro", a écrit le club hennuyer dans un communiqué.

L'Olympic a pris une énorme coup sur la tête aujourd'hui. En plus de ne pas avoir reçu la licence pour la D1B, les Dogues n'ont pas non plus obtenu celle de Nationale 1. Ce qui signifie une rétrogradation en D2 ACFF ! Les Carolos ont directement réagi sur leurs réseaux sociaux en faisant savoir que le club ira en appel devant la CBAS pour contester cette décision.