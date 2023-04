🎥 Fin de match folle et partage miraculeux, mais nouvelle désillusion pour Arsenal et Trossard

Arsenal lâche encore du terrain, mais ça aurait pu être pire pour les Gunners qui étaient encore menés 1-3 à 88e minute de jeu.

Après les partages concédés contre Liverpool et West Ham, Arsenal a encore laissé filer de très précieux points dans la course au titre, vendredi soir, à domicile contre Southampton.

Une rencontre qui avait très mal commencé pour les Gunners contre Romeo Lavia, titulaire, et les Saints. Carlos Alcaraz a en effet ouvert le score dès la première minute de jeu et Theo Walcott a doublé la mise 13 minutes plus tard.

De rode lantaarn doet al snel het licht uit bij de leider! 🏮⚡ pic.twitter.com/TkmcHQmRWl — Play Sports (@playsports) April 21, 2023

Le rush final d'Arsenal, la barre pour Trossard

Mené 0-2 au quart d'heure, Arsenal a réagi une première fois via Gabriel Martinelli, mais Duje Caleta-Car a redonné deux buts d'avance à Southampton à la 66e minute de jeu. Suffisant pour faire rompre le leader de Premier League? Non, car les protégés de Mikel Arteta ont livré un incroyable rush final, en plantant deux buts juste avant le temps additionnel via Martin Odegaard et Bukayo Saka.

Et Arsenal a même failli renverser totalement la rencontre dans les arrêts de jeu quand Leandro Trossard, monté une demi-heure plus tôt, a décoché une superbe frappe à distance... qui a échoué sur la barre transversale.

Les Gunners concèdent un troisième partage consécutif (3-3) et c'est Manchester City qui se frotte les mains. Avant de défier Arsenal la semaine prochaine, l'équipe de Pep Guardiola n'est qu'à cinq points du leader... avec deux matchs de retard.