Quand Paulo Dybala avoue avoir détesté Cristiano Ronaldo

Durant sa carrière, la Joya a été l'un des rares chanceux à avoir eu l'occasion de côtoyer à la fois Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Paulo Dybala est revenu sur sa relation avec Cristiano Ronaldo, l'éternel rival d'un certain Lionel Messi, qu'il a côtoyé à la Juventus durant trois saisons (2018-2021).

"Ce furent trois bonnes années avec Cristiano Ronaldo, l’équipe était très forte et il nous a apporté quelque chose en plus. En Argentine, la rivalité entre Messi et Cristiano se fait profondément sentir", a expliqué l'Argentin dans un entretien à DAZN Heroes. "Évidemment, enfant, j’ai toujours été du côté de Messi. Une fois, nous allions jouer un match, j’étais à l’arrière de l’avion et il (CR7) était assis à l’avant. A un moment du vol, il m’a abordé pour me parler de foot et plein d’autres choses, on a parlé de notre vie en général et à un moment je lui ai dit : "je te détestais pratiquement quand j’étais enfant". On en a rigolé. Il y a toujours eu une bonne relation entre nous", a conclu la Joya.