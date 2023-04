Deinze se prépare déjà pour la saison prochaine : "Nous aurons d'autres ambitions lors de l'exercice 2023-2024"

Arrivé à Deinze fin octobre alors que l'équipe occupait la dernière place en Challenger Pro League, Marc Grosjean est passé tout près de réaliser l'exploit de décrocher une qualification pour les playoffs Promotion.

Deinze était à la dérive quand Marc Grosjean a rejoint le club. Il devait alors parvenir à maintenir la lanterne rouge (8 points en 10 matches) en Challenger Pro League. Une mission réussie avec brio, les Orange et Noir n'ont fait que grimper au classement et même failli participer aux Promotion Playoffs.

Alors qu'il reste deux journées à disputer, il n'y aura pas de match ce week-end en D1B. "Cela permet un peu de souffler et de se concentrer pleinement sur les deux dernières joutes de la saison. Ce sera compliqué de terminer à la première place du groupe puisque Lommel compte cinq points d'avance. Alors qu'il n'y avait aucun objectif sportif durant ces playoffs, je peux voir que mes joueurs sont bien occupés à préparer la saison prochaine. Ce n'est pas évident de rester motivé dans de pareilles conditions", nous confie Marc Grosjean.

© photonews

"Nous sommes arrivés à faire quelque chose d'extraordinaire. Derniers, nous sommes parvenus à pouvoir jouer pour une place dans le top 6 lors de la dernière journée. Mais après la déception engendrée par la défaite contre les RSCA Futures (2-3), je me demandais comment j'allais garder mes troupes en éveil alors que le maintien était déjà quasiment acquis. Nous avons alors décidé d'être déjà focus sur la saison prochaine en développant des variantes dans notre jeu. C'est donc une préparation supplémentaire de trois mois avant le nouvel exercice", a expliqué l'ancien coach de l'Union SG.

C'est de bon augure pour la saison prochaine. "Nous aurons d'autres ambitions la saison prochaine. La formule du championnat sera déjà différente, mais nous viserons le top 6 tout en gardant un oeil sur la troisième place pour avoir la possibilité de jouer le barragiste de D1A. Et plus si affinités", a prévenu le T1 des Orange et Noir. "Là, nous avançons en coulisses pour bien préparer le nouvel exercice et bien nous renforcer. De plus, toute notre préparation estivale (reprise le 26 juin puis stage du 10 au 19 juillet aux Pays-Bas) est déjà bien planifiée, c'est réglé comme du papier à musique", a conclu Grosjean.

Assuré de terminer à la deuxième place de son groupe, Deinze les Jong Genk le samedi 6 mai (16h) puis Dender le vendredi 12 mai (20h).