Jean Butez pourrait quitter l'Antwerp si une condition claire n'est pas respectée

Le portier français est ambitieux et pose ses conditions : sans Ligue des Champions, il sera difficile de le conserver une année supplémentaire.

Jean Butez a commencé son aventure avec la Belgique à Mouscron, où il a été prêté par Lille en 2017. Acheté par les Hurlus un an plus tard contre 200.000€, le portier français a finalement rejoint l'Antwerp en 2020 pour 1M€. Depuis lors, il s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens de notre championnat et compte 19 clean-sheets en Jupiler Pro League, un record cette saison.

Du haut de ses 27 ans, le Lillois de naissance veut désormais passer un cap dans sa carrière et a fixé ses conditions si le Great Old veut le conserver une saison supplémentaire. "La Ligue des Champions est le prochain objectif de ma carrière, ici ou ailleurs. Je suis prêt pour cela" a-t-il déclaré dans les colonnes de Humo.

Il y a quatre ans, Jean Butez aurait déjà pu disputer la plus grande des compétitions européennes. Le Club de Bruges voulait s'attacher ses services mais Mouscron réclamait la somme de 6M€. Les Blauw & Zwart sont finalement allés chercher Simon Mignolet, Butez a rejoint l'Antwerp un an plus tard contre un montant bien moindre.

"J'étais très en colère sur Mouscron et sa gourmandise. C'était frustrant de devoir jouer là-bas une saison supplémentaire, mais je leur en suis très reconnaissant aujourd'hui. C'était peut-être trop tôt pour moi pour jouer la Ligue des Champions" a conclu un Jean Butez clair sur ses intentions. Le titre ou un départ ? 6M€, c'est en tout cas la somme que le portier vaut aujourd'hui, selon Transfermarkt.