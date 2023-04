Les louanges d'une légende : "Nicolas Raskin est vital dans le milieu de terrain"

Brian Laudrup compte 116 matchs sous les couleurs des Glasgow Rangers, en plus d'avoir porté les couleurs du Bayern Munich, de l'Ajax et d'avoir notamment gagné l'Euro 1992 avec le Danemark. Une vraie légende, donc, plutôt séduite par Nicolas Raskin.

Le Belge de 22 ans disputait déjà son 3e Old Firm depuis son arrivée (alors qu'il ne compte que 11 rencontres!), cette fois en demi-finale de la Coupe d'Ecosse, et était titulaire. "Raskin a une incroyable qualité de passe, à plusieurs distances. Il récupère beaucoup de ballons et est capable de changer la profondeur du jeu. Pour ça, je pense qu'il est vital dans cet entrejeu", déclare Laudrup sur ViaPlay Sports avant la rencontre.

