Petite inquiétude ? "Kevin De Bruyne ne se sent pas très bien"

C'est la (mauvaise) surprise du line-up de Manchester City ce dimanche, pour le déplacement à Fulham : Kevin De Bruyne n'est pas dans le onze mancunien, et n'a d'ailleurs même pas fait le déplacement à Craven Cottage pour le match.

Un coup dur pour Manchester City à un moment crucial dans la course au titre, alors que KDB était dans une forme royale avec 2 buts contre Arsenal récemment. "Kevin ne se sent pas très bien, il souffre d'une petite blessure. Je ne sais pas quand il reviendra sur les terrains", déclare Pep Guardiola en avant-match.

Fulham peut-il en profiter, et faire ainsi un énorme cadeau à Arsenal ? Réponse cet après-midi. Côté Manchester City, si cette absence n'est pas tant une inquiétude pour ce match spécifique, rappelons que la Ligue des Champions arrive à très grands pas...

