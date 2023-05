Quel avenir pour Brecht Dejaegere ? "Ma famille et mes amis aimeraient que je rejoigne le Club de Bruges"

Brecht Dejaegere est épanoui en France. Le capitaine de Toulouse a remporté la Coupe de France avec les Pitchounes. Un trophée qui n'a pas eu beaucoup d'écho en Belgique.

"Je ne suis pas satisfait de la manière dont j'ai dû quitter la Belgique et La Gantoise. Je voulais prouver au public belge que j'avais encore des qualités, mais c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé de cette victoire en Coupe de France. Je considère ce succès comme une belle revanche", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws.

En fin de contrat du côté de Toulouse, son avenir est encore incertain. Le joueur âgé de 31 ans a également reçu des offres en provenance de Belgique entre autres. "Toute ma famille et mon groupe d'amis aimeraient que j'aille au Club de Bruges. Ils me le demandent depuis des années. Honnêtement, si le Club me le demandait, j'irais immédiatement. C'est bien sûr un sujet sensible en raison de la rivalité avec Gand, mais il ne faut pas oublier que j'ai grandi dans une famille pleine de supporters du Club et que j'y ai joué pendant longtemps dans ma jeunesse", a conclu Brecht Dejaegere.