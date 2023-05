Jürgen Klopp revient sur l'incident avec le 4ème arbitre

Au cours d'une rencontre totalement dingue, Liverpool a battu Tottenham (4-3) sur le fil dimanche en Premier League.

Averti pour avoir chambré l'arbitre lors de la victoire folle de Liverpool face à Tottenham dimanche, Jürgen Klopp s'est expliqué et a révèlé que Paul Tierney voulait lui donner un carton rouge. "Toute cette situation n'aurait pas dû se produire, c'est tout. C'est pourquoi j'ai célébré comme je l'ai fait. Il y a eu la faute sur Salah (pas sifflée, ndlr). Une minute plus tard, nous avons marqué et vous devriez être heureux d'avoir marqué un but, mais j'étais juste en colère, je n'ai rien dit de mal. Je criais 'sans toi, sans toi', ce qui n'a même pas de sens", a reconnu le T1 des Reds en conférence de presse ce mardi.

Simplement averti par Paul Tierney, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund aurait dû être exclu selon l'arbitre principal. "Il m'a dit: 'pour moi, c'est un carton rouge, mais pour lui (le quatrième arbitre), c'est jaune'. Il m'a montré un jaune et m'a souri, c'est tout", souligne Klopp, qui a tenu à répondre à ses détracteurs. "J'ai entendu dire que je mentais. J'ai fait beaucoup de choses, mais je ne mentais pas. Je n'aurais pas dû dire deux ou trois choses, mais ce n'était pas des mensonges", a conclu l'ancien coach du Borussia Dortmund.