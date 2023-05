L'occasion rêvée pour les Belges de l'AC Milan !

Qualifiés pour les demi-finales de Ligue des Champions, les Rossoneri seront probablement remaniés pour recevoir Cremonese, ce soir. Une belle occasion de voir nos Diables Rouges à l'œuvre.

L'AC Milan va retrouver l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions pour un derby de la Madonnina que tout le monde attend. Les Rossoneri amorcent progressivement leur retour au sommet et aimeraient rejoindre le top 4 pour se qualifier pour la prochaine C1.

Ce mercredi, les joueurs de Stefano Pioli reçoivent Cremonese dans une rencontre qui pourrait avoir toute son importance, y compris pour nos 4 Diables Rouges évoluant à San Siro. Cette saison, Charles De Ketelaere n'a pas vraiment répondu aux attentes, tandis que Divock Origi et surtout Aster Vranckx ont été en gros manque de temps de jeu. Alexis Saelemaekers est notre seul compatriote ayant réussi à tirer son épingle du jeu.

Corriger un premier test peu concluant

Une semaine avant le derby de Milan, Stefano Pioli ne voudra pas prendre de risques et laissera reposer certains titulaires pour affronter l'avant-dernier du championnat. Une aubaine pour nos Diables ? Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Aster Vranckx, Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere et Divock Origi seront tous les quatre titulaires pour affronter Cremonese.

Le média italien annonce un 4-2-3-1 pour l'AC. Vranckx ferait partie du duo au milieu de terrain, tandis que Saelemaekers (à droite) et De Ketelaere (au centre) prendraient place avec Brahim Diaz (à gauche) au sein de la ligne de soutien derrière Divock Origi, seul en pointe.

La seule fois que c'est arrivé cette saison, l'AC Milan avait partagé l'enjeu sur la pelouse de Bologne, il y a deux semaines. Un test pas vraiment concluant, que Stefano Pioli souhaiterait tout de même refaire avec quelques changements : Rebic cèderait sa place au profit de Diaz, Bennacer prendrait la place de Pobega aux côtés d'Aster Vranckx.

Enfin le grand jour pour CDK ?

Quatre Belges associés contre une équipe de bas de classement, cela peut laisser entrevoir une belle soirée "cocorico". Toujours muet, Charles De Ketelaere pourrait recevoir l'occasion en or d'inscrire son premier but (valable) de la saison, qui lui ferait le plus grand bien avant le sprint final.

Arrivé en provenance de Liverpool, Divock Origi n'a pas encore confirmé les espoirs placés en lui et n'a marqué qu'à deux reprises. Un but face à Cremonese ce mercredi pourrait le mettre en confiance avant la Ligue des Champions, compétition qui lui a toujours souri lors de son passage au bord de la Mersey.

Nos 4 compatriotes pourraient recevoir ce soir la confiance de Stefano Pioli et doivent l'honorer. Leurs occasions de se mettre à l'œuvre ne sont pas si fréquentes, l'AC Milan et ses supporters n'ont pas une patience illimitée. Cette fois l'occasion semble parfaite, il ne faudra pas se tromper.