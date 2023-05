Victor Osimhen aux anges : "Au début de la saison, peu de gens croyaient en nous"

Ce jeudi soir, Naples a décroché, à cinq journées de la fin, son troisième titre de champion d'Italie, plus de 30 ans après les deux premiers de l'époque Diego Maradona (1987 et 1990), grâce à un point offert par l'ancien joueur de Charleroi contre l'Udinese (1-1).

"Une émotion fantastique, nous avons attendu tant d'années pour apporter le Scudetto à Naples et nous avons réussi, c'est un jour que nous n'oublierons jamais pour le reste de notre vie. Maintenant, allons faire la fête avec le public dans notre stade", a déclaré Victor Osimhen au micro de DAZN. "Au début de la saison, nous étions des outsiders, peu de gens croyaient en nous, mais grâce à un grand entraîneur, au président et à tout le monde au club, nous avons pu croire au titre et le gagner. Personne ne méritait plus le Scudetto que nous. Maintenant, nous profitons de l'instant présent", a souligné l'ancien joueur de Charleroi.

L'avant-centre a expliqué le tournant de la saison. "Lorsque nous avons gagné à domicile contre la Roma, nous avons compris que nous pouvions remporter le titre. C'est une équipe forte et nous nous sommes battus jusqu'à la fin, là nous avons compris que nous avions les moyens de gagner ce Scudetto, grâce aussi à la mentalité du groupe", a conclu le Nigérian.