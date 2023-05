Vincent Kompany peut jubiler

Fin avril, en pleine course au titre, Burnley a reçu une mauvaise nouvelle. Le club anglais avait remis certains documents financiers trop tard. En guise de sanction, Burnley s'est vu imposer une interdiction de transfert. Entre-temps, Burnley s'est mis en règle avec tous les documents et a été autorisé à réaliser à nouveau des transferts.

La saison prochaine, Burnley jouera en Premier League. Kompany a aidé le club à remporter le titre de champion. Nous sommes désormais tournés vers l'avenir", a déclaré Burnley après cette bonne nouvelle.

At the end of April, Burnley Football Club filed the necessary audited accounts with Company House and also sent copies to the EFL.



This means the Club’s temporary transfer embargo has now been lifted with immediate effect and we can continue to move forward.