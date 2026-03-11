"Un ou deux buts de plus" : Vincent Kompany pas rassasié après la démonstration du Bayern Munich

"Un ou deux buts de plus" : Vincent Kompany pas rassasié après la démonstration du Bayern Munich

L'équipe de Vincent Kompany a écrasé l'Atalanta 1-6 et se rapproche des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany se déplaçait en Italie pour affronter l'Atalanta Bergame en huitième de finale de la Ligue des champions. Les Bavarois se sont facilement imposés 1-6, avec trois buts inscrits dans chaque mi-temps.

Une démonstration de force qui a impressionné les autres équipes encore en lice dans la compétition. Le coach belge s'est exprimé après la rencontre sur le site officiel du club.

Neufs orteils en quart de finale

Le Bayern est tout proche des quarts de finale. Le match retour se jouera à Munich et il faudrait un miracle aux Italiens pour s'imposer là-bas. Les Bavarois n'ont perdu aucune rencontre à domicile cette saison : 4 matchs pour 4 victoires.

Kompany avait bien préparé son groupe

"C'est la performance que nous espérions. J'irais même jusqu'à dire que nous aurions pu marquer un ou deux buts de plus." a expliqué le coach.

Une tactique bien travaillée à l'avance. "Je pense que nous avons été très dangereux en attaque tout au long du match. Nous avons su bien doser notre jeu : des passes courtes et précises par moments, mais aussi des appels en profondeur. Cela leur a fait très mal aujourd’hui."

