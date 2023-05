Le coeur des supporters du RWDM a été mis à rude épreuve

Le RWDM a été virtuellement champion de D1B pendant de longues minutes. Mais Waasland Beveren a fini par l'emporter au Lierse.

Après l'avoir emporté 1-3 sur le terrain du Club NXT, le RWDM pouvait être sacré champions dés cette après-midi si Waasland Beveren ne gagnait pas au Lierse. La physionomie de la rencontre allait rapidement pencher en ce sens puisque les locaux ouvraient la marque dès la 23e minute via Guillaume de Schryver. Mais la réaction était tout aussi fulgurante : huit minutes plus tard, Waasland avait inscrit deux buts pour renverser le scenario grâce à Thierno Barry (27e) et Dieumerci Mbokani (31e).

Alors que le plus dur semblait fait, les Waeslandiens ont subi un nouveau retournement de situation sous la forme d'un nouveau but de De Schryver pour le 2-2 (68e). Mais comme en début de partie, les visiteurs n'ont pas douté bien longtemps puisque Lucas Ribeiro inscrivait le but décisif à la 71e. Une victoire 2-3 qui rend la situation limpide pour le RWDM : avec un point d'avance, si les Bruxellois font aussi bien ou mieux face aux U23 d'Anderlecht que Waasland au Club NXT, ils seront sacrés champions, pour de bon.