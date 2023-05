Conference League : West Ham remonte l'AZ, la Fiorentina surprise par Bâle

A la place d'un duel belgo-belge entre Anderlecht et La Gantoise, nous avions droit à un affrontement West Ham - AZ Alkmaar en demi-finales aller de la Conference League.

West Ham - AZ Alkmaar

West Ham s'est fait très peur ce jeudi soir à domicile. Les Londoniens avaient quelques occasions en début de match via Benrahma et Bowen. Mais c'est l'AZ qui a ouvert le score à la 41e, via Reijnders.

Les hommes de David Moyes allaient ensuite réagir en deuxième mi-temps. Ryan se loupait et faisait faute sur Bowen. Benrahma transformait le penalty (1-1, 67e). Les Hammers reneversaient la situation, avec leur buteur maison Michail Antonio (2-1, 76e).

Fiorentina - FC Bâle

La Fiorentina prenait les commandes sur leur terrain, avec Cabral qui concluait sur corner (1-0, 25e).

Les Florentins gardaient la maîtrise du match et semblaient se diriger vers une victoire. Mais Diouf en décidait autrement et égalisait après un exploit individuel (1-1, 71e). Sonnée, la Fiorentina repartait néanmoins à l'attaque, et l'ancien Anderlechrois Kouamé était tout proche de remporter le match pour les locaux. La décision tombera finalement de l'autre côté, avec Amdouni qui profitait d'une phase sur coup franc (1-2, 90e+3).