Le bourreau de l'Union est tombé dans le piège de Mourinho : "Je ne veux pas pleurer..."

Tombeur de l'Union Saint-Gilloise au tour précédent, le Bayer Leverkusen a chuté au stade des demi-finales de l'Europa League face à l'AS Rome (1-0, 0-0).

Battus 1-0 à l'aller, les hommes de Xabi Alonso ont été tenus en échec ce jeudi et disent au revoir à l'Europa League.

"Je ne veux pas pleurer, on avait des occasions, on a joué avec l'intensité et la concentration nécessaires pour une demi-finale. La grosse différence, ça a été le but inscrit à l'aller. Ils ont défendu très bas, dès le début de la rencontre", a déclaré l'Espagnol en après-match, déçu de ne pas avoir renversé la vapeur au match retour.

Le tombeur de l'USG de Geraerts était tout de même fier du parcours réalisé. "Je suis content, heureux et fier des joueurs et de la façon dont ils ont essayé jusqu'au bout. On doit continuer et garder la tête haute (...) Je suis fier des joueurs, ils ont tout donné sur le terrain. Il y a beaucoup de raisons d'être optimiste."