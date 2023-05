🎥 Youri Tielemans n'en revient pas : pas de carton rouge sur ce geste ?!

Bruno Guimaraes ne devrait plus être sur le terrain dans ce Newcastle-Leicester, c'est une quasi-certitude. Youri Tielemans n'en revenait pas.

Lors d'un Newcastle United - Leicester City tendu, dominé dans le jeu par les Magpies mais très important pour des Foxes qui doivent gagner pour éviter la relégation, Bruno Guimaraes y a été fort, c'est le moins qu'on puisse dire, sur Boubakary Soumaré.

Un geste qui s'est passé à la 8e minute de jeu, heureusement pour le joueur, qui ne prendra qu'une jaune. Youri Tielemans, lui, n'en revenait pas, et le faisait bien comprendre à grands gestes vers l'arbitre. On a vu des joueurs exclus pour bien moins que ça. Et le regard inquiet de Bruno Guimaraes prouve bien que lui aussi le sait...