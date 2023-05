Deux clubs improbables tentent leur chance pour recruter Romelu Lukaku !

Prêté par Chelsea à l'Inter, le Diable Rouge ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Alors qu'un choix entre Chelsea et l'Inter semblait se dessiner, deux nouvelles écuries sont entrées dans la course.

Romelu Lukaku a retrouvé la confiance et le chemin des filets ces dernières semaines. Une bénédiction pour l'Inter qui va tenter de conserver le joueur d'une manière ou d'une autre, même si un retour de prêt à Chelsea semble la solution la plus probable.

Mais selon la presse anglaise, la situation serait désormais bien différente et les choix de l'attaquant de 30 ans seraient bien plus nombreux. En effet, Newcastle et Aston Villa considèrent la piste de l'ancien d'Anderlecht, selon les dires de Sky Sports et du Daily Mail. Les Magpies souhaiteraient acheter définitivement Lukaku, tandis que les Villains seraient plutôt intéressés par un prêt.

Cependant, il y aurait tout de même peu de chances que Lukaku choisisse un autre club que Chelsea. Newcastle est un nouveau riche, Aston Villa ne boxe pas sportivement dans la même catégorie que Romelu.