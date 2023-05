Ca se précise : l'Union Saint-Gilloise tiendrait son premier renfort estival !

L'Union Saint-Gilloise travaillerait à la finalisation de son premier transfert estival. Un renfort offensif : Younes Taha doit devenir le nouveau meneur de jeu de l'USG.

Anderlecht aura-t-il des regrets ? Il y a quelques semaines, les Mauves étaient cités comme l'un des clubs intéressés par le profil de Younes Taha (20 ans), grand talent marocain évoluant au PEC Zwolle, pour remplacer Lior Refaelov et Yari Verschaeren (blessé).

Mais si Taha devrait bel et bien débarquer à Bruxelles, ce devrait être dans une autre commune. Selon Voetbal International, média néerlandais de référence, affirme que l'Union serait proche d'un accord avec le PEC concernant un transfert. Taha a inscrit 14 buts en D2 néerlandaise, et coûtera probablement un peu plus cher que les 500.000 euros estimés par Transfermarkt.

Plusieurs clubs d'Eredivisie s'intéresseraient également au natif de Drachten, international marocain U23 et formé à Volendam.